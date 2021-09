Momenti di violenza ai funerali del piccolo Samuele Gargiulo, il bimbo di 4 anni lanciato dal terzo piano della sua abitazione di via Foria a Napoli dal domestico. Durante lo svolgimento delle esequie, un poliziotto della Digos, in borghese, è stato aggredito da alcune persone che, evidentemente, l'hanno scambiato per un giornalista.

Fonte social