«Meglio un bicchiere di prosecco rispetto a quello che vorrebbero farsi alcuni parlamentari che in commissione hanno approvato il testo per la coltivazione della cannabis. Forse puntano sul voto di persone non perfettamente lucide. Farsi le canne non è una priorità», così Matteo Salvini in provincia di Pavia. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it