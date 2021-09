(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2021 "Pd e M5S vogliono abolire Quota100. Io penso che andare in pensione dopo 41 anni di lavoro sia un diritto non un privilegio. Ci vada Letta in pensione a 97 anni" così Matteo Salvini durante un comizio a Città di Castello (Perugia). / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev