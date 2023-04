Russia, incendio in un edificio del ministero della Difesa a Mosca: fumo nero visibile dalla strada

Un incendio è scoppiato in un edificio del ministero della Difesa russo nel centro di Mosca: lo riferisce l'agenzia statale Tass, citando i servizi di emergenza. Un filmato condiviso sui social media mostra una piccola nuvola di fumo nero dalla sede del ministero della Difesa dopo che i media statali hanno riferito che è scoppiato un incendio nell'edificio. Al momento non si hanno notizie di vittime. Ignote le cause dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA