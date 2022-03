Russia, che fine ha fatto Shoigu? Il mistero del video pubblicato dal Cremlino

Mistero su un video diffuso dal Cremlino nel quale si vede Putin insieme a tutti i suoi collaboratori più fedeli. Nel maxi schermo di fronte al presidente russo, nel mosaico in alto a sinistra, si vede qualcosa di strano nei movimenti dell'immagine che inquadra il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu. Quest'ultimo non è apparso sui media da diversi giorni e, il video pubblicato, lo mostra in abiti civili. Ma, secondo alcuni utenti, quel filmato è proiettato "in loop", come se l'immagine del ministro fosse stata aggiunta successivamente. Sull'assenza di Serghei Shoigu dai media, proprio in mattinata era arrivata una dichiarazione del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo il quale il ministro della difesa aveva partecipato proprio all'incontro dei rappresentanti del Consiglio di sicurezza di Mosca con il presidente Vladimir Putin. Poi i dubbi sul filmato diffuso.