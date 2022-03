Dai social continuano ad arrivare le immagini della guerra dall'Ucraina. Oltre ai drammatici combattimenti, sono molti i filmati che mostrano i soldati russi saccheggiare negozi e altre strutture commerciali. In questo video i soldati sostano con un tank all'esterno di un emporio (di una catena famosa in Ucraina per la vendita di pollo) portando via del cibo.