Russell Crowe a Roma: l'attore in un bar di fronte al Colosseo

Russell Crowe è a Roma per girare 'The Pope Exorcist', il film diretto da Julius Avery incentrato sulla figura dell’esorcista Padre Amorth. L'attore neozelandese è molto legato alla Capitale dopo il suo ruolo ne 'Il Gladiatore' e torna spesso in città. Crowe è stato ripreso al bar Roma di largo Gaetano Agnesi di fronte al Colosseo, il luogo che in un post sui social, ha definito ironicamente il suo "ex ufficio".