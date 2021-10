(LaPresse) No Green Pass ancora in piazza a Roma. In migliaia hanno risposto all'appello dei movimenti che da mesi contestano le misure di contenimento della pandemia. Tra loro anche i militanti di Forza Nuova, che dal palco hanno incitato all'assalto dei "palazzi del potere".

Roma, corteo no vax: 10mila in piazza del Popolo. Manifestanti verso via Veneto, attacco alla polizia