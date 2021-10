(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2021 "La Lega non ha votato la delega fiscale perchè non contiene quello che c'era negli accordi. Non possiamo avere il testo mezz'ora prima del voto, è un problema di metodo, non stiamo parlando dell'oroscopo", così Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it