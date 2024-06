Riccardo Magi strattonato in Albania: Meloni scende dall'auto per difenderlo poi la discussione tra loro

(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2024 "Lei non voleva più Europa? Io la capisco, ho fatto un sacco di campagne elettorali in cui non sapevo se avrei superato soglia di sbarramento e le sono solidale", le parole di Meloni a Riccardo Magi di +Europa in Albania per protestare contro i centri migranti. Magi era stato spintonato dalla sicurezza quando Meloni si è fermata. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

