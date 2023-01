Regno Unito, sudditi stanchi dei problemi tra Harry e la Famiglia Reale

Un futuro re che aggredisce fisicamente il fratello minore, perde la testa, lo prende a male parole, lo butta per terra, lo ferisce. È un'accusa pesantissima, senza precedenti persino nell'imbarazzante saga che oppone ormai da anni i figli un tempo inseparabili di Carlo e Diana, quella che Harry scaglia contro William dalle pagine di "Spare" - "Il Minore" nell'edizione italiana - attesa quanto temuta autobiografia scritta a quattro mani con il premio Pulitzer J.R. Moehringer in uscita il 10 gennaio in tutto il mondo