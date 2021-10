Regno Unito, la Regina Elisabetta ricoverata una notte per accertamenti

Secondo quanto riferito da Buckingham Palace, la regina Elisabetta II ha trascorso la notte scorsa in ospedale per «accertamenti preliminari» dopo aver annullato la sua visita in Irlanda del Nord. La sovrana, 95 anni, aveva annullato il viaggio previsto per mercoledì e giovedì per riposarsi qualche giorno al Castello di Windsor. Elisabetta è tornata al Castello di Windsor giovedì all'ora di pranzo. La regina è stata visitata dagli specialisti dell'ospedale privato King Edward VII nel centro di Londra.