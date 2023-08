Reddito di cittadinanza, corteo a Napoli: «Non vogliamo assistenzialismo, ma lavoro»

(LaPresse) A Napoli centinaia di persone protestano contro la decisione del governo di interrompere l'erogazione del reddito di cittadinanza. Da agosto lo stop al sussidio arriverà per 169mila famiglie, di cui 37mila vivono in Campania. "Le persone non vogliono il reddito, non vogliono la fame dei 350 euro. Vogliono il lavoro", ha detto una manifestante. "Con il reddito di cittadinanza mi hanno permesso di avere un piatto a tavola. E' stata l'unica legge sociale di aiuto ai poveri", ha aggiunto un uomo. "Non vogliamo essere mantenuti dallo Stato. Ci diamo da fare la mattina per cercare lavoro. Ma gli imprenditori, grandi e piccoli, vogliono darti quello che vogliono loro", ha detto ancora un'altra donna accorsa in centro città per protestare. "Qua una commessa più di 100 euro a settimana non prende. Il reddito aiuta a pagare l'affitto, le utenze, chi ha i bambini, una spesa. La Meloni non poteva permettersi di toglierci il reddito di cittadinanza. E' come dirci: 'Da domani mattina tu non mangi più'".

