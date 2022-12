Re Carlo senza figli al pranzo di Natale: mancano anche William e Kate, ecco perché

Come ogni anno, il 21 dicembre si è svolto al Castello di Windsor il tradizionale pranzo di Natale della Famiglia Reale Inglese. Non sono passate affatto inosservate da parte della stampa alcune sedie vuote al tavolo del pranzo reale e l'assenza dei principi del Galles, William e Kate, e i loro figli George, Charlotte e Louis. Il motivo dell'assenza sarebbe però legata a motivi pratici e ad alcuni impegni già schedulati nell'agenda dei principi, tra cui la posa degli alberi vicino all'Abbazia di Westminster in ricordo della Regina Elisabetta II.

William e Kate avrebbero deciso di trascorrere questi giorni di festa nella dimora di Anmer Hall nel Norfolk, nella tenuta di Sandringham. In questo modo, invece di fare avanti e indietro, aspetteranno il resto dei parenti nella tenuta, che si raccoglieranno proprio qui nelle prossime ore per i festeggiamenti di Natale.

