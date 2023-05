Re Carlo all'inviato della Rai: «Se amo l'Italia? Sì...!»

L’inviato di “Oggi un altro giorno“, Domenico Marocchi, durante il collegamento in diretta da Londra con Serena Bortone, oggi pomeriggio su Rai1, ha raggiunto re Carlo III mentre salutava i sudditi che lo attendevano da giorni lungo The Mall, fuori da Buckingham Palace, in vista dell’incoronazione di domani. Avvicinatogli il microfono, alla domanda di Marocchi “Do you love Italy?” il sovrano del Regno Unito non si è tirato indietro e sorridente ha risposto “I do, I do”. www.raiplay.it