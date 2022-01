Quirinale, Emilio Fede: «Meritava Berlusconi, so che non mollerà mai»

«Se Berlusconi si è tirato fuori dalla corsa al Quirinale vuol dire che merita ancora la fiducia del Paese». Lo ha detto ai microfoni di LaPresse Emilio Fede. L'ex direttore del Tg4, storico amico del Cavaliere, spiega: «Se vedo Berlusconi starci male o perdere l'entusiasmo cambio paese, certamente ci ha creduto. Non dimentichiamo, a livello popolare gli attacchi per il "bunga-bunga» possono averlo addolorato, ma certamente non si arrenderà mai". Poi commosso Fede conclude: «Verrà eletto qualcuno che meriterà il rispetto in quanto Presidente della Repubblica, ma per me Berlusconi meritava quest'ultimo regalo per tutto il lavoro che ha fatto per l'Italia. Ci sono anche altri meritevoli, ma quello che lui ha fatto per l'Italia è grandioso. Fino all'ultimo lavorerà per questo Paese, ne sono convinto». (LaPresse)