Gli assurdi regali di Natale che Harry e Meghan hanno fatto alla famiglia reale: c'è anche un cucchiaio

Natale si avvicina anche per la Famiglia Reale Inglese che, come è facile pensare, possiede praticamente tutto a livello materiale. Per questo, i regali che i reali si scambiano in famiglia sono da tradizione singolari, bizzarri e simbolici. Secondo alcune indiscrezioni nel 2017, quando Meghan è entrata a far parte della famiglia, per Natale avrebbe regalato al principe William un cucchiaio con sopra incise le parole "cereal killer". Alla regina Elisabetta invece toccò un piccolo criceto di peluche che canta. Negli anni, Harry avrebbe regalato a sua nonna anche un giocattolo "Billy Bass Big Mouth", si dice che la regina lo abbia apprezzato così tanto da metterlo in mostra a Balmoral. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com