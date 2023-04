Salvini: «Il Ponte sullo Stretto si farà e in finale Champions ci andrà l'Inter»

«Il Ponte sullo Stretto si farà. Ed è chiaro che in finale di Champions ci sarà l'Inter». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai giornalisti che gli chiedevano di quale alternativa fosse più sicuro, in quanto tifoso del Milan.

«Scherzi a parte non capisco il no di qualcuno a un'opera che farà sì che l'Italia sarà la prima al mondo», ha aggiunto «Se abbiamo la possibilità grazie ad aziende e ingegneri italiani di fare il ponte a campata unica più lungo, più sicuro, più moderno, più green, più sostenibile al mondo, non capisco l'ottusità del no. Si farà e verranno ad ammirarlo da tutto il mondo. E' un diritto dei siciliani e dei calabresi, e sarà fonte di sviluppo per l'Italia».