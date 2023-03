Piombino, ecco l'arrivo in porto della nave rigassificatore Golar Tundra

di Mauro Evangelisti, nostro inviato a Piombino

Questa sera intorno alle 21.30 la Golar Tundra, la nave rigassificatore è arrivata in Toscana, di fronte al porto di Piombino. «Con la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale seguiremo le operazioni di attracco», fa sapere il presidente della Toscana. Le operazioni di attracco della nave della Snam al porto dureranno tutta la notte.

«Questa opera ci rende indipendenti dal gasdotto che portava il gas dalla Russia, è un'opera che si rivela davvero importante. Tutta l'Italia dice grazie a Piombino e alla Toscana. Cinque miliardi di metri cubi di gas ci consentono di raggiungere livelli di autosufficienza che consentono alle famiglie di pensare a bollette meno care, alle famiglie di avere un approvvigionamento energetico sostenibile». Lo ha detto stasera al porto di Piombino (Livorno) il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che è anche commissario straordinario incaricato dal governo per la realizzazione del rigassificatore, in occasione dell'arrivo della nave Golar Tundra. Giani ha detto che «tutte le autorizzazioni sono ok, con grande rispetto per l'ambiente, grande rispetto per la sicurezza».