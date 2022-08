Addio a Piero Angela, martedì il funerale laico

Martedì l'ultimo saluto a Piero Angela, il grande giornalista e divulgatore scomparso ieri a Roma all'età di 93 anni. Dalle 11.30 la camera ardente in Campidoglio. A seguire è previsto il funerale laico. Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico e culturale. "La Repubblica gli è riconoscente", il tributo del Capo dello Stato Mattarella, che ha definito Angela "un intellettuale raffinato che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia". "Il nostro Paese e la scienza gli devono molto", ha detto il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. (Lapresse)