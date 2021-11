(LaPresse) Finisce con il furgoncino sui binari e muore. Un 18enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. In base a quanto ricostruito dalla Questura l'auto sarebbe precipitata sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza, dall'autostrada A15, e urtata da un treno - forse due - di passaggio. Oltre alla vittima, risulterebbero ferite tre persone.