Omicron, allarme in Cina: code interminabili per i tamponi Covid obbligatori

Si estende a Pechino il nuovo allarme Covid in Cina, dopo l'emergenza in corso a Shanghai da oltre un mese. Test sono stati programmati per i 3,5 milioni di abitanti del quartiere di Chaoyang, nella capitale, dopo che ieri sono stati registrati 51 nuovi casi in tutta la città, il numero più alto dall'inizio di questa nuova ondata epidemica.

Nelle immagini postate sui social code interminabili per effettuare il test nel distretto di Chaoyang, a Pechino.

Oggi i nuovi casi sono stati 29. L'ordinanza, che prevede tre diversi test a distanza di due giorni, ha fatto scattare il panico per l'introduzione di un lockdown. Nei quartieri occidentali sono stati chiusi i ristoranti, i locali e i cinema. I residenti della città hanno fatto incetta di prodotti nei supermercati.