Odessa, una banda militare suona "Dont Worry, Be Happy" di fronte al Teatro dell'Opera

A Odessa in Ucraina una banda musicale dell'esercito suona con i fiati 'Dont Worry, Be Happy', il classico di Bobby McFerrin, canzone ottimista per eccellenza. I musicisti soldati sono di fronte al Teatro dell'Opera della città portuale, protetto da barricate e sacchi di sabbia. Odessa attende un possibile bombardamento, evocato dal presidente Zelensky, o uno sbarco di truppe russe dalle navi della Marina di Mosca, ormeggiate al largo della città. (LaPresse)