Ucraina, mina esplode in spiaggia: morti due turisti a Odessa

Sui social è stato pubblicato il video di una esplosione in spiaggia a Odessa. Le immagini durano pochi secondi e mostrano alcune persone in riva al mare nella città dell'Ucraina. Dopo qualche istante una colonna d'acqua si alza in cielo a causa dell'esplosione di una mina. Secondo alcuni media locali, l'esplosione avrebbe provocato due morti che avrebbero ignorato i divieti di accesso all'area. Il video è stato condiviso dal media indipendente Nexta Tv.