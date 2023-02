Nordio: “Su applicazione 41bis non si può fare differenza tra terrorista, mafioso o camorrista”

(Agenzia Vista) Roma 1 febbraio 2023 “Si può discutere se sia giusto o no applicare il 41bis per un certo tipo di reato o un altro, ma se esiste la legge è uguale per tutti. Non si può fare la differenza tra il 41bis applicato ad un terrorista anarchico oppure ad un mafioso o un camorrista”. Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso della sua informativa al Senato sul Caso Cospito. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21:02

