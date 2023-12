Non solo Papa Francesco, ecco gli altri pontefici che non hanno scelto il Vaticano per la sepoltura

Papa Francesco ha annunciato attraverso un'intervista mandata in onda su un canale televisivo messicano di aver deciso che la sepoltura avvenga nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Non è un evento straordinario dal momento che anche altri pontefici in passato hanno scelto una tomba diversa rispetto alle Grotte Vaticane. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore sono presenti altri cinque pontefici sepolti lì: Pio V (1566-1572), Sisto V (1585-1590), Clemente XIII (1758-1769), Paolo V (1605-1621) e Clemente IX (1667-1669). A partire dal 1914 i pontefici sono stati sepolti nella Basilica di San Pietro, incluse le Grotte Vaticane, dove sono ospitate, infatti, circa novanta tombe. La Basilica di San Paolo fuori le Mura accoglie soltanto due tombe papali: san Felice III (483-492) e Giovanni XIII (965-972) . Clemente XIV (1769-1774) è sepolto nella Basilica dei Santi XII Apostoli. La tomba di Benedetto XIII (1724-1730) è nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Leone XIII (1878-1903), si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano, attualmente sede del Vescovo di Roma. Nella Basilica Lateranense sono sepolti in totale 22 pontefici (Leone XIII incluso). Pio IX (1846-1878) è sepolto fuori dal Vaticano: la sua tomba è situata nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Nella stessa Basilica sono presenti anche altri quattro Pontefici: san Zosimo (417-418) , san Sisto III (432-440), sant’Ilario (461-468) e Damaso II (1047-1048). "Prima, quando venivo, ci andavo sempre la domenica mattina quando ero a Roma, ci andavo per un po'. Sì, c'è un legame molto grande", così ha riferito Papa Francesco e la sua tomba potrebbe essere collocata accanto all'icona della Salus che si trova nella Cappella Paolina, in fondo sulla sinistra. Lì vi è una nicchia, accessibile anche dalla navata. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



