Perquisizioni e sequestri per 29 No vax: l'operazione della Polizia Postale ha portato a 29 perquisizioni, su tutto il territorio nazionale, a carico di appartenenti a sodalizi No Vax molto attivi su canali Telegram, nei cui confronti vengono ipotizzati reati che vanno dalla costituzione di associazione segreta, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it