No vax alla prima dose: «Nascosta da amici e colleghi, ecco perché mi sono vaccinata»

C'erano anche loro in fila questa mattina negli hub della Capitale. In attesa della dose di vaccino. Sono i No vax che hanno rimandato e dribblato, con tamponi a tempo, le restrizioni sanitarie imposte per la pandemia. Ma da oggi, con lo scatto di ulteriori misure restrittive, in tanti hanno deciso di procedere con la somministrazione.

APPROFONDIMENTI ROMA Super Green Pass, via ai controlli sui mezzi (foto Davide... VIDEO Super Green Pass, scattano i controlli sui mezzi pubblici a Roma SUPER GREEN PASS Vaccini, obbligo per scuola, medici, infermieri e forze... I CONTROLLI Super Green pass, primo multato a Roma. Sul bus senza certificato:... GENTE DI ROMA Roma, in coda per la terza dose: tutti diventano virologi LE REGOLE Super Green pass, tutti i divieti per i no vax: da oggi inaccessibili...

Intervista a donna No vax: ecco perché mi sono vaccinata

«Fino a oggi ci siamo dovuti nascondere da amici e colleghi», racconta una 40enne che chiede di restare anonima e di non essere ripresa in volto. È appena uscita dal centro vaccinale Acea. Vuole però raccontare al Messaggero la sua storia da No vax: «Non volevo farlo il vaccino, se avessi potuto avrei aspettato ancora. Non sono una No vax per principio ma non sappiamo nulla ancora del Covid e soprattutto degli effetti che avrà questo siero. Non avevo più scelta, impossibile pensare di dover fare un tampone solo per poter prendere un autobus».

Servizio di Flaminia Savelli