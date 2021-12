No tav, tensione in Val Susa: ferito un carabiniere

(LaPresse) Tensione al cantiere di San Didero, in Val di Susa, nell’ambito della mobilitazione NoTav per la ricorrenza dell’8 dicembre. Un centinaio di antagonisti provenienti anche da altre città e coordinati da Askatasuna hanno effettuato diversi attacchi al cantiere per il nuovo autoporto lanciando pietre, bombe carta e razzi. L'azione è iniziata intorno alle 22.30 e si è conclusa dopo circa un'ora. I manifestanti sono stati respinti a più riprese con idranti e lacrimogeni. Nel corso dell'azione un carabiniere è rimasto lievemente ferito al fianco, colpito da una pietra, per lui la prognosi è di sette giorni.