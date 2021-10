No Green Pass, violenze neofasciste a Roma: arrestati vertici di Forza Nuova

Ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, tra i 12 arrestati per le violenze scoppiate ieri a Roma nel corso della manifestazione no green pass. Nella capitale ieri scene di guerriglia urbana dal pomeriggio fino a tarda serata. Assaltata la sede della Cgil, dove questa mattina centinaia di persone si sono radunate per esprimere solidarietà, come già fatto ieri dalle istitutuzioni e da tutti i partiti. Il segretario Landini, ha parlato di squadrismo fascista: Oggi tutte le sedi in Italia del sindacato saranno aperte, già convocata per sabato prossimo da Cgil Cisl e Uil una manifestazione unitaria per il lavoro e la democrazia. Il segretario del Pd Letta ha chiesto lo scioglimento del partito di estrema destra Forza Nuova.