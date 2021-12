Neve a Milano, festa dell'Immacolata gelida: imbiancati anche i Navigli

Scende la prima neve della stagione a Milano in occasione del ponte di Sant'Ambrogio. ecco le immagini del Naviglio della Martesana.

Tanti i residenti del capoluogo lombardo e i turisti presenti nella metropoli che hanno deciso di scendere in strada per godersi l'evento. Moltissimi i selfie e le foto caricate con commenti entusiasti in questi minuti sui social network. Alcuni disagi si registrano però sulle reti ferroviarie dove, proprio a causa della neve, alcuni treni hanno avuto ingenti ritardi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev