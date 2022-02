'Ndrangheta, sequestro di beni per 8 milioni di euro tra Perugia e Crotone

(LaPresse) La Polizia di Stato di Perugia e Crotone sta eseguendo due provvedimenti di sequestro nell'ambito di un’operazione di contrasto all’accumulazione dei patrimoni illeciti da parte delle consorterie mafiose. Gli agenti del Servizio Centrale Anticrimine e delle Divisioni Anticrimine stanno sequestrando beni e asetti societari, per un valore complessivo di 8 milioni di euro, riconducibili agli eredi di un esponente di vertice della cosca “Trapasso” di San Leonardo di Cutro e a un imprenditore calabrese, entrambi elementi di riferimento in territorio umbro per gli affiliati alla citata consorteria mafiosa e a diverse altre famiglie di ‘ndrangheta dell’area ionico – catanzarese.