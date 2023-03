Naufragio migranti, le 64 bare allineate nel Palasport di Crotone

Quelle piccole e bianche contengono i corpi di bambini

Roma, 28 feb. (askanews) - Le bare delle 64 vittime del naufragio a largo dalla costa di Steccato di Cutro (Calabria) sono state allineate nel Palazzetto dello Sport di Crotone. Quelle piccole e bianche contengono i corpi di bambini. Su ogni feretro è stato messo un bouquet di fiori, su una bara più piccola c'è una macchinina blu giocattolo.

In precedenza, le bare erano state aperte per consentire l'identificazione dei morti, con i parenti arrivati da paesi come Germania e Austria. C'è ancora un numero imprecisato di dispersi nella tragedia.