Morti sul lavoro, Draghi: «È una strage continua, presto provvedimenti»

(LaPresse) "Vorrei esprimere il più sentito cordoglio mio e del governo per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato l'ambiente e la società". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "La questione delle morti sul lavoro assume sempre più i contorni di una strage continua. C'è l'esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima. E poi affronteremo i nodi irrisolti", ha aggiunto il premier. "Alcune strade su cui pensiamo di intervenire sono pene più severe e immediate e collaborazione all'interno della fabbrica" per individuare prima i rischi.