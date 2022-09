Milano, incidente stradale tra Ferrari e polizia locale

(LaPresse) Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ai bastioni di Porta Venezia, a Milano, che ha coinvolto una Ferrari e una pattuglia della polizia locale, che si è ribaltata nell'impatto. Nelle immagini di LaPresse si vede la pattuglia della polizia locale ribaltata mentre sulla Ferrari i segni dell'impatto sono sul cofano anteriore. Per entrambe le vetture sono entrati in funzione gli airbag. Numerosi i paletti divelti. Le persone coinvolte sono due ragazzi di 25 e 28 anni e altri due uomini di 33 e 34 anni. Sul posto i soccorsi di Areu e i vigili urbani di Milano-Beccaria.

