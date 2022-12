Migranti, Meloni: «Perché Italia dovrebbe accogliere se la Francia non vuole?»

«Le altre nazioni hanno accettato di prendere migranti sbarcati in Italia in cambio del tacito accordo per cui l’Italia sia l’unico porto di sbarco in Europa. E’ un principio che contesto. Di fronte alla prima nave di una Ong con 230 persone, la Francia ha avuto una reazione un po’ eccessiva. Hanno quasi avuto una crisi di Governo. Perché l’Italia dovrebbe accettare qualcosa che gli altri non vogliono fare in Europa?». Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della replica alle discussioni al Senato in vista del Consiglio Europeo / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it