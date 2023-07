Meteo, oltre 43 gradi ad Atene: acqua gratis all'Acropoli per i turisti

Prima allerta caldo della stagione

Atene, 13 lug. (askanews) - Sole implacabile e temperature roventi in Grecia dove il servizio metereologico nazionale ha lanciato la prima allerta per ondata di calore della stagione.

Nel weekend sono attese tmeperature fino a 43 gradi, fra la fatica dei lavoratori locali e anche dei turisti che in questi mesi affollano non solo le isole, ma pure le città come Atene.

All'Acropoli, fra i siti più amati e affollati, la Croce Rossa ha organizzato una distribuzione gratuita di acqua, almeno 30mila bottiglie da mezzo litro al giorno.

"I visitatori li manteniamo freschi fornendo gratuitamente acqua fredda in bottiglia. Distribuiamo anche opuscoli informativi sui pericoli delle alte temperature dovute alle ondate di calore", spiega Antonios Avgerinos, Presidente della Croce Rossa greca.