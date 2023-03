Messina Denaro, moglie e marito arrestati: erano fedelissimi del boss. «U Siccu fotografato nel loro salotto»

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. L'operazione è la prosecuzione dell'indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito al Ros di catturare a Palermo Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza, il suo autista Giovanni Salvatore Luppino per procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati dalle modalità mafiose, Andrea Bonafede, 60 anni, per partecipazione ad associazione mafiosa, il medico Alfonso Tumbarello per concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati pure aggravati dalle modalità mafiose, Andrea Bonafede, 54 anni, per procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati dalle modalità mafiose; e Rosalia Messina Denaro, sorella dell'ex primula rossa per partecipazione ad associazione mafiosa. Sono attualmente in corso varie perquisizioni in Provincia di Trapani.

Ultimo aggiornamento: 10:02

