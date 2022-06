(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2022 "Io di solito non pongo le questioni in questo modo. Non chiedo a Salvini e Berlusconi di uscire dal Governo. Ma se fossi in loro lo farei" così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commentando i primi risultati delle urne dalla sede del partito a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev