Meloni: "Lavorare per mettere in sicurezza territorio, basta interventi frammentati e in emergenza"

(Agenzia Vista) Roma, 26 luglio 2023 "Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo mettono a dura prova l'Italia. Io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità che sono state maggiormente colpite. Il governo ha messo a disposizione a sostegno delle Regioni tutti i mezzi, ma deve ringraziare soprattutto i volontari, i Vigili del fuoco, gli appartenenti alla Forze armate, le Forze di Polizia. Tutte le squadre sono mobilitate. Così come Polizia e magistratura sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi. Chiaramente non possiamo che sperare che la riduzione della temperatura in Sicilia e l'attenuazione delle condizioni avverse al Nord rendano nelle prossime ore il lavoro di questi operatori meno difficile. Ma non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza, perchè usare tutti i mezzi disponibili non significa, lo dico con chiarezza, che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video su Twitter. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 27 Luglio, 08:45

