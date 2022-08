Meloni: "Io obesa e bullizzata da piccola, salvata dallo sport"

(Agenzia Vista) Ancona, 23 agosto 2022 "Per devianze si intende quello che dicevo: abuso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, tutto il tema del bullismo, microcriminalità, tutto il tema dei disturbi del comportamento alimentare, tema sentitissimo anche tra i nostri giovani. Quando ho detto disturbi del comportamento alimentare, 'la Meloni dice che gli obesi sono dei deviatì: figuratevi che io che obesa sono stata e sono stata anche bullizzata per questo da ragazzina posso considerare che l'obeso è un deviato. Però io voglio cercare di aiutare chi ha dei disturbi del comportamento alimentare ad affrontare questa materia. A me che cosa m'ha salvato? Mi ha salvato lo sport, perchè lo sport salva un sacco di gente. Si può dire o non si può dire?". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio ad Ancona. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 24 Agosto, 08:19

