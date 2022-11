Meloni: "E' finita l'Italia in cui alcuni rispettano regole e qualcun altro no"

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Ma questa difesa dei rave com'è compatibile con la battaglia sulla sicurezza dei luoghi di lavoro? C'è chi dice di aver venduto solo arrostici, servono autorizzazioni per farlo. Non c'è qualche scemo che rispetta le regole e qualcun altro che non le rispetta. Questa Italia qui è finita", le parole di Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 5 Novembre, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA