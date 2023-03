Meloni risponde a Bonelli: «In 5 mesi ho prosciugato l'Adige? Neanche fossi Mosè»

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 «

Problemi come l'Adige che si prosciuga sono figli di cosa è stato fatto di sbagliato in passato, non penso di essere riuscita a prosciugare l'Adige in cinque mesi. Neanche fossi Mosè». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, rispondendo a Bonelli che ha portato le pietre dell'Adige in Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it