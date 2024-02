Meloni arriva a Tokyo per bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida

(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2024 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva a Tokyo, per incontrare nella giornata di Lunedì alle 10.30 ora italiana il primo ministro giapponese Fumio Kishida. L’incontro a Palazzo Kantei sede del Governo. In programma anche un incontro con i vertici di alcuni grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia che si dovrebbe svolgere alla residenza dell'ambasciatore. La visita ufficiale si concluderà martedì. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 13:11

