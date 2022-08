Meloni: “A sostegno del lavoro riduzione cuneo fiscale, poi chi più assume meno pagherà le tasse”

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 “Lo Stato non crea ricchezza e posti di lavoro, sono le imprese e i lavoratori a farlo. Quello che lo Stato può fare, però, è stabilire regole che favoriscano chi crea quella ricchezza e quei posti di lavoro. In che modo? Riducendo il cuneo fiscale. Fratelli d’Italia pensa che a questo vada aggiunto un sistema fiscale che premi le imprese che creano posti di lavoro in Italia rispetto a quelle che non lo fanno, secondo il principio del “chi più assume, meno tasse paga.Da subito ci impegniamo a introdurre un meccanismo di super deduzione del costo del lavoro per chi aumenta il numero degli occupati rispetto agli anni precedenti”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un video pubblicato sui propri social / Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev