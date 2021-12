Medici No vax, irruzione all'assemblea dell'Ordine a Roma: insulti e spintoni

Bagarre stamattina all'hotel Pineta Palace in occasione dell'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma: una cinquantina di camici bianchi No vax ha protestato contro il presidente dell' Ordine, Antonio Magi, e ha interrotto la seduta. «Vergogna, mafiosi, disgraziati», questi gli insulti urlati dai contestatori che sono saliti sul palco, hanno preso il microfono e hanno accusato l'Ordine di aver sospeso i medici non vaccinati. (video da canale youtube Ernesta Adele Marando)