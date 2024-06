Max Mara, parata di star alla sfilata di Venezia per la collezione Resort 2025: le dive incantano a Palazzo Ducale

VENEZIA - La collezione Max Mara Resort 2025 ha sfilato a Palazzo Ducale a Venezia, città crocevia tra Oriente e Occidente. L'evento ha seguito le tracce di Marco Polo, nei 700 anni dalla morte, e del suo Milione, il diario di viaggio in cui descrive le donne e le ragazze tartare che cavalcavano alla maniera degli uomini e le meraviglie dell'Isola delle Femmine in India, dove gli uomini potevano fare visita per soli tre mesi all'anno. Hanno sfilato parka, spolverini trench e tabarri, abiti per le occasioni speciali, eleganti casacche, tailleur dal taglio preciso e tute per un'eleganza quotidiana. Nappe e cordoncini maxi, pompose maniche svasate e gonne a panier in velluto. Il tutto completato da una serie di copricapi che si ispirano ai turbanti, realizzati in collaborazione con l'iconico cappellaio Stephen Jones.