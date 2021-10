Matteo Messina Denaro, decine di perquisizioni in provincia di Trapani

(LaPresse) Si intensificano gli sforzi degli inquirenti per stanare dalla latitanza Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra legato a Salvatore Riina e protagonista della stagione delle bombe del '92 - '93. 150 agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con la Dia di Palermo, hanno setacciato diversi comuni della Valle del Belice, tra le province di Trapani e Agrigento, terra prediletta del ricercato. Nel corso dell'operazione sono stati perquisiti 20 soggetti sospettati di di aver agevolato la latitanza del boss. Alcuni di loro erano già stati condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso.