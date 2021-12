Mattarella, il congedo davanti agli ambasciatori: «È l’ultima occasione per rivolgervi i miei auguri»

(LaPresse) "Vorrei iniziare esprimendo la mia riconoscenza per il supporto fornito in questi anni all'attività della presidenza della Repubblica. Non posso non rilevare come l'attività internazionale dei passati 7 anni non sarebbe stata possibile senza l'efficente supporto del ministero degli Esteri e della rete dipolmatico consolare". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e Ambasciatrici. "La nostra epoca vive adesso la fase del tramonto definitivo del bipolarismo e dell'indebolimento della premimente rilevanza dell'Occidente - ha detto Mattarella - La pandemia ha contribuito a evidenziare le contraddizioni del processo in atto".