Mattarella: Margherita Cassano prima donna Presidente della Corte di Cassazione

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2023 "Sappiamo tutti che si tratta della prima donna chiamata a ricoprire questo ruolo così importante. Questo aspetto non ha influito sulla nomina, ma desidero anch’io sottolinearlo - come è stato fatto - ricordando che cinque giorni fa ricorrevano sessant’anni dall’entrata in vigore della legge che ha immesso le donne in magistratura. Ed è un’occasione importante – come poc’anzi ricordava il Presidente Curzio - per la Repubblica, oltre che per l’ordine giudiziario", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella dopo la nomina di Margherita Cassano a Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21:44

